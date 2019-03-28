批香港國歌法草案 英報告︰如惡意軟體

2019-03-28 14:09

〔編譯陳成良／綜合報告〕去年訪問香港期間遭《文匯報》跟蹤的澳洲中國研究學者凱大熊（Kevin Carrico），透過英國政界關注香港組織「香港監察（Hong Kong Watch）」發表《國歌條例》報告，形容草案為「Legal Malware（法律惡意軟體）」，批評北京利用《基本法》附件三大開「立法後門」，嚴重破壞高度自治承諾及損害言論自由，建議港府終止立法。

轟北京越權走後門間接立法

港府已於1月間提交《國歌條例草案》到立法會進行一讀及二讀，此法案規定，公開侮辱中國國歌者最高可處3年徒刑，以及罰款港幣5萬元（約新台幣19.7萬元）。

香港監察最新報告批評北京當局利用《基本法》第18條、列於《基本法》附件三的全國性法律須在本地立法的要求，作為立法後門，越過軍事及外交兩項《基本法》訂明的主權限制，間接於香港制訂法律。

香港監察認為，即使無法律規定，任何人士於中國公開地不尊重國歌，本來已會遭當局處分，因此人大2017年就《國歌法》立法的真正目的一直是香港，反映北京正設法加強對香港控制，也是為日後23條立法開創危險先例。

報告還批評草案訂明的起訴期及刑期，較簡易程序罪行長，對侮辱及意圖侮辱國歌定義含糊，詮釋權力恐落入當局手中。情況等同選舉主任可以不真誠擁護《基本法》為由取消參選人資格（DQ），令人憂慮為政治檢控而設。

報告還強調，《國歌條例》等同限制言論自由，違反《基本法》第27條及按《基本法》第39條生效的《公民權利和政治權利國際公約》。

報告執筆人凱大熊告訴香港《蘋果日報》，《國歌條例》多個缺陷，會對香港法律體系及言論自由帶來災難，希望讓市民及港政反思，避免言論自由進一步惡化，「如果香港政府不面對事實，繼續立法，那這個政府很清楚是不顧一切只想聽北京的指揮，這叫什麼一國兩制呀？」

香港監察是一個英國非政府組織，成立於2017年，宗旨為監察香港人權、自由和法治情況，並促請中英兩國政府履行《中英聯合聲明》的責任，以及協助推動英國國民取得平權。

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