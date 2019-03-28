日本新幹線龜裂意外報告今出爐 竟是製造商偷工減料...

2019-03-28 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本一輛從博多開往東京的新幹線「希望34號」，在2017年12月11日時行經名古屋站，被發現底盤龜裂，連結部件與車輪零件也出現燒焦變色狀況，日本運輸安全委員會隔天認定此事件為重大意外，並開始調查。而調查報告今日出爐，判定相關人員在判斷危險性時「太過依賴對方」，而底盤龜裂的主因是因為川崎重工在製造階段時不夠周延，鋼材結構低於標準值等。

根據日本《共同社》報導，報告中指出，報告稱該輛JR西日本「希望34號」於2017年12月11日下午1點33分準時從博多站出發，但列車在行駛途中曾發出異常聲響及異味，車廂內也出現煙霧，3名維護負責人從岡山站上車，不過負責管理運行工作的指令員和維護負責人並沒有解決問題，而是始終以「繼續運行」為前提進行溝通。

指令員詢問維護負責人「是否影響行駛」，維護負責人回應稱「認為不會那麼嚴重」，維護負責人向指令員提議「為安全起見要不要在新大阪站檢查地板下方？」但指令員使用了「感覺沒有問題，沒關係吧？」等類似誘導性的說法來回應。列車行駛至新大阪站後，運行由JR東海接手，JR東海在名古屋站對車廂地板下方實施檢查後發現漏油便停止運行，另外還發現底盤龜裂。

報告中指出，JR西日本在應對新幹線異常聲響時，很少有維護負責人上車，通常都是在終點站才進行檢查。統計數據顯示，2017年4月至事故發生期間，屬JR西日本的山陽新幹線接到101起「發生異響」通報，但維護負責人有上車應對的僅4起；JR東海同期接獲156起，上車應對127起。報告強調，職員有必要清楚了解「在不清楚發生了什麼的情況下，可能會釀成重大事故」，要求JR西日本必須改變觀念。

至於底盤龜裂原因，報告指出是因為川崎重工在製造階段出現不周之處，底盤框架鋼材底面與其他零部件焊接時，鋼材上出現的細微裂痕疑似就是龜裂的起點。此外，製造時違反公司內部規定過度削去鋼材，導致厚度低於標準值也是影響因素之一。

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