達瓦才仁：中共帶給西藏真正的「農奴制」及大饑荒

2019-03-28 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院27日發表《偉大的跨越：西藏民主改革60年》白皮書，稱中國政府「為西藏開闢了光明的發展前景」，批西藏精神領袖達賴喇嘛「眷戀農奴制」。藏人行政中央駐台灣代表達瓦才仁回應，是中共以「民主改革」帶給西藏真正的農奴制及大饑荒。

據《西藏之聲》報導，白皮書中稱中國透過民主改革，西藏從此廢除了黑暗的封建農奴制，建立全新的社會制度，讓人民各項權利得到充分保障。達瓦才仁反駁，西藏本是很平和的社會，且歷史上從來沒有發生過餓死人的事件，恰恰是因中共帶來的「民主改革」、「集體化運動」造成大量人口死亡。

據西藏流亡政府的統計，有120多萬藏人在中國的壓迫下非正常死亡，其中不少人便是被活活餓死。達瓦才仁指出，「西藏的寺院與古老文化被中共摧毀殆盡。西藏的財物，不論屬於個人還是集體，都被掠奪。西藏人民一貧如洗，然後開始遭受非常悲慘的奴役。」

達瓦才仁批評，中國在西藏實施的「民主改革」才是農奴制，「人民公社化」以後的所謂社員，他們才是真正的、名副其實的農奴。他形容，「那是西藏歷史上絕無僅有的苦難歷程。」

達瓦才仁強調，「農奴」本身就是中國的詞彙。以前的西藏是一個農業的社會，雖不是很富裕的社會，但西藏是一個有尊嚴的社會。現在西藏人沒有想要恢復原來的社會制度，「但是如果讓西藏人選擇現在或以前的制度，我相信沒有誰願意接受中國現在的統治，因為這個統治的本質是殖民統治和專制統治——雙重壓迫下的統治。」

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