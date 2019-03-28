2019泰晤士「日本大學排名」 京大蟬聯榜首、東大下滑居第二

2019-03-28 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕英國報刊《泰晤士高等教育》27日發表「日本大學排名」，位在關西地區的京都大學蟬聯榜首，去年並列第1名的東京大學下滑到第2名，私立名校早稻田和慶應位居第13、14名。

《共同社》報導，《泰晤士高等教育》每年都會發表「世界大學排名」，相較於注重研究能力的世界版，日本大學排名重視教育能力，對每名學生對應的資金和教師比例、學生對課程充實度等反應、企業和研究者的評價、外國師生比例等16個項目進行比較。

今年有330所大學參與評比，前9名都是國立大學，京都大學蟬聯榜首、東大下滑到第2名、第3名是東北大學、第4名是九州大學、北海道大學和名古屋大學並列第5名。

從各領域排名來看，京都大學在企業及研究者評價的「教育成果」領域居首；東大則在資金和教師比例、論文數等「教育資源」領域。

私立學校部分，日本真子公主和佳子公主的母校、國際基督教大學（ICU）位居第11名，早稻田大學第13名、慶義大學第14名。

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