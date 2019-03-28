印度成功摧毀軌道衛星 全球僅4國能辦到

2019-03-28 00:21

〔中央社〕印度今天進行飛彈試射，成功摧毀一枚低軌道衛星，成為繼美國、俄羅斯與中國之後，第4個達成這項壯舉的國家，鄰國巴基斯坦和中國都可能會將印度的反衛星能力視為威脅。

路透社報導，反衛星武器可以攻擊敵方衛星，使敵方喪失監控能力或中斷通訊，且能為攔截彈道飛彈提供技術基礎。

美國率先於1959年展開反衛星武器的一系列測試，當時從一架轟炸機發射出去的勇士飛彈（Bold Orion），飛行期間曾相當靠近探險者六號衛星（Explorer 6），如果飛彈配備彈頭，衛星就會被摧毀。

蘇聯（Soviet Union）也大約在相同時期進行類似測試，憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）指出，1960年代至1970年代初期，蘇聯測試了一種可以在軌道上發射的武器，它能接近敵方衛星並用炸藥摧毀。

1985年美國以F-15戰機試射ASM-135飛彈，摧毀一枚名為Solwind P78-1的美國衛星。其後20多年，全球沒有國家進行摧毀衛星測試。

到了2007年，中國摧毀一枚繞極軌道上的老舊氣象衛星，成功進入反衛星領域。世界安全基金會（Secure World Foundation）指出，這項測試形成史上最大的軌道碎片雲，其中有超過3000個物體。

2008年美國展開燃霜行動（Operation Burnt Frost），使用艦射雷神標準3型攔截飛彈（SM-3）摧毀一枚故障的間諜衛星。

中國於2007年的測試被認為最具破壞性，由於衛星被摧毀是發生在距離地表超過800公里高空，因此許多衛星的殘骸碎片都留在軌道上。

印度外交部今天發表聲明指出，他們的測試是在較低的大氣層進行，這是為了確保不會在太空中留下衛星殘駭。

摧毀能在戰爭中提供重要情報及通訊的敵方衛星，將被視為擁有先進軍事能力。

隨著今天的成功測試，理論上印度已讓其他國家的衛星處於險境中。

巴基斯坦目前擁有數枚軌道衛星，這些衛星是利用中國和俄國火箭發射。

但中國可能會把印度新興的反衛星能力視為一項威脅。據國營媒體報導，光是2018年中國就把數十枚衛星送入軌道。

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