莫三比克風災之後新災難 已發現5起霍亂病例

2019-03-27 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家莫三比克14日遭受強大熱帶氣旋「伊代」（Idai）與先前的洪患侵襲，造成數百人死亡，該國現在面臨「第2場災難」：霍亂，當局今（27）日表示，已發現5起病例，另有2700人急性水樣腹瀉，這可能是霍亂的症狀。

綜合外媒報導，莫三比克港口城市貝拉（Beira）遭受「伊代」重創，目前缺乏乾淨的水和健全衛生設施，因此救援重點已逐漸轉向預防和遏制許多人認為不可避免的瘧疾和霍亂的疾病爆發。

該國國家醫療援助主任伊瑟（Ussein Isse）今日表示，已在貝拉貧困的Munhava社區發現5起霍亂病例。他說，「這會傳染，當你發現一個病例時，你必須預期社區中有更多的病例」。

當地還有2700人出現急性水樣腹瀉，這可能是霍亂的症狀，因為造成該情況的其中一個原因為感染霍亂弧菌。伊瑟表示，莫三比克政府已在貝拉醫院成立一個霍亂治療中心。

世界衛生組織（WHO）正向受影響地區派發90萬劑的口服霍亂疫苗。WHO擔憂霍亂等疾病在受災地蔓延，先前已警告可能出現「第2場災難」。

莫三比克因「伊代」風災的死亡人數已上升至468人，加上辛巴威、馬拉威的人數，總死亡人數已超過700人，還有大量民眾下落不明。

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