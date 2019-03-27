為解決氣候變遷問題 美參議員提議：戀愛結婚生子

2019-03-27 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕全球暖化成為各國關注話題，美國一名參議員麥克李（Mike Lee）26日在參議院提出自己的建議，然而內容乍聽卻有些不可思議。他說：「談戀愛，結婚，然後生子。」

綜合外媒報導，美國民主黨前進派曾在2月提出「綠色新政」計畫，盼讓美國從化石燃料大幅轉向再生能源，力拚10年內達到零碳排放，不過被共和黨以0票贊成、57票反對，強烈否決綠色新政。

對此，麥克李稱此計畫「不現實」，接著進一步侃侃而談對氣候變遷問題的建議。他認真指出，氣候問題同時是人類繁榮的嚴肅問題，為了解決，最好透過增加人口來解決問題，「我們得談戀愛，結婚，然後生子。更多的人口，意味著更大的市場，如此一來就能帶來更多創新，進而解決長期大規模的問題。」

麥克李的發言隨即引起網友討論，「這是認真的嗎」、「他是個笑話」、「聽起來像是用一個有禮貌的理由和另一半開房間」、「什麼鬼，所以我性交是為了解決氣候問題？」另外，還有人諷刺，麥克李可能是「華盛頓最聰明的共和黨議員之一」。

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