坦言美國準備不夠... 前中情局長提中國對美三大威脅

2019-03-27 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國保守派政治顧問巴農（Steve Bannon）日前號召包括中央情報局前局長伍爾西（James Woolsey）在內的40多位政策顧問、情報官員及學者，組成「應對中國當前危險委員會」（CPDC）。伍爾西指出，美國所面臨的中國威脅並非是單一威脅，除了美國在軍事訓練及準備仍不足，中國在電磁脈衝及5G網路對美國所帶來的威脅也必須謹慎以對。

根據《美國之音》報導，伍爾西指出，美國在軍事方面沒有足夠的準備，若美國在訓練與準備都不足時發生戰爭，將會面臨落敗，美國需要對此高度重視，確保爆發戰爭時美國能夠獲勝。另外，伍爾西談到電磁脈衝問題，強調只要能將帶有核武的衛星發射到太空軌道上，在地球上空引爆核武後，爆炸所發出的長波及短波輻射就能摧毀電網及電子設備，伍爾西強調：「它不需要很精確，不需要有射程，它只需要進入軌道。」

至於在5G網路方面，伍爾西認為，無論從哪個方面來看，美國完全沒有做好應對準備，伍爾西舉例，允許華為參與5G網路建設就像美國允許中國修建美方的所有路網，然後由中國人決定美國人每次使用公路時要支付多少過路費，可以肯定的是「這費用一定不低」。

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