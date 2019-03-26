驚奇！江蘇古墓挖出一大罐春秋時期雞蛋 封存逾2500年

2019-03-26 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國考古專家日前在江蘇省常州市溧陽上興鎮，一座春秋時期的土墩墳墓中，挖出了一罐封存長達2500年的雞蛋，外觀與現在的土雞蛋幾乎差不多大。

綜合中媒報導，考古工地是一座直徑約40公尺的圓形大土墩，高度接近4公尺，當地人稱為「子午墩」。發現這罐雞蛋的11號墓裡有印紋硬陶的罐、釜，原始青瓷的盅、瓿，泥質灰陶的三足盤，儲存器、炊器、盛食器等各種珍貴的文物一應俱全，包含這罐被發現的雞蛋，總共出土了48件文物。

考古周姓隊員24日上午清理時，取下一只陶罐的蓋子，結果驚喜發現內有滿滿一罐約20多顆的雞蛋，他也立刻蓋上蓋子，生怕2500年前的脆弱雞蛋因為遭受風吹日曬而受損。

報導指出，雞蛋經歷2500年，基本上應該會被分解，然而鈣質的蛋殼性質穩定，因此能夠保存下來，這罐雞蛋可能只剩下「一罐雞蛋殼」；不過考古專家表示，雞蛋黃和鴨蛋清是有機質，若保存條件好，不排除蛋殼中仍有物質殘留的可能，目前也將等待進一步化驗。

透過出土文物數量推斷，此墳墓主人有可能是家族中地位較高的人，死後族人用全套的器具陪葬，盼望他在另外一個世界不會挨餓，陶器內當初也可能裝有穀物等其他食物，不過因為年代久遠而早已腐蝕。

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