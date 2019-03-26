美GMD系統首測「齊射」 成功攔截洲際彈道飛彈

2019-03-26 20:58

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部25日發表聲明指出，首度成功從陸基中段防禦系統（GMD）發射2枚導彈攔截器，擊落測試用的洲際彈道導彈（ICBM）目標，彰顯美國有能力有效嚇阻外來飛彈威脅。

外電報導，陸基中段防禦系統可發射導彈攔截器出大氣層，利用動能摧毀來襲目標。美國國防部飛彈防禦局（MDA）25日首度針對該系統進行「齊射」（salvo）測試，從加州范登堡空軍基地發射2枚導彈攔截器，成功擊毀從6500公里外馬紹爾群島瓜加林環礁測試場所發射的ICBM靶彈。

聲明指出，第一枚攔截器將來襲目標擊毀，另一枚攔截器則搜尋目標殘骸，將「最具威脅」的物件徹底粉碎。MDA局長葛瑞夫茲（Samuel Greaves）表示，GMD對美國本土防衛非常重要，這場測試是「關鍵里程碑」，彰顯「我們有能力有效嚇阻真正的威脅」。

據悉，該系統主要設計來攔截北韓及伊朗的ICBM，美軍在2017年5月完成GMD的首次ICBM攔截測試，預計在2022財政年度進行「重新設計擊殺載具」（RKV）的飛行測試，並在2023財年進行攔截測試，用以取代目前攔截器所搭載的「動能擊殺載具」（KKV）。

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