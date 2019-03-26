狂！新人婚紗照「仿AV封面」 新娘新郎上演電車痴漢

2019-03-26 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕香港一對新人展現創意，拍攝「日本AV風格」的婚紗照，新郎新娘分別扮演電車痴漢和受害的年輕OL，讓網友直呼創意十足。

一名香港網友在臉書社團《PLAY HARD 玩硬》發文，分享一對新人的婚宴照。照片中，婚宴門前分別擺著2張創意十足的看板海報，其中一張仿日本AV風格，由新娘扮演受害女乘客，新郎飾演「清水輝」，在列車上緊緊貼著女方身體；另一張則由新郎戴面具、露出股溝，寫上「激婚」字樣，引起網友熱議。

事後，新娘在個人臉書上表示，由於平常從事婚禮佈置工作，才希望自己的婚禮能夠特別一點，加上她和新郎都喜歡看電影，「（最後）我們一致通過用癡漢為題，去突顯我先生對我的迷戀。」而雙方家長和親朋好友都表示贊同。

照片在網上曝光後，多數網友都認為新郎新娘很敢玩且有創意，紛紛表示「真的好有勇氣」、「為什麼露屁股的是新郎」、「這邀請長輩心臟都要很大顆」、「現在市場上的攝影太公式化了」、「以後小孩要看結婚照時怎麼辦啦」、「難得老人家肯一起玩」。

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