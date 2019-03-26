狂！新人婚紗照「仿AV封面」 新娘新郎上演電車痴漢

〔即時新聞／綜合報導〕香港一對新人展現創意，拍攝「日本AV風格」的婚紗照，新郎新娘分別扮演電車痴漢和受害的年輕OL，讓網友直呼創意十足。
一名香港網友在臉書社團《PLAY HARD 玩硬》發文，分享一對新人的婚宴照。照片中，婚宴門前分別擺著2張創意十足的看板海報，其中一張仿日本AV風格，由新娘扮演受害女乘客，新郎飾演「清水輝」，在列車上緊緊貼著女方身體；另一張則由新郎戴面具、露出股溝，寫上「激婚」字樣，引起網友熱議。
事後，新娘在個人臉書上表示，由於平常從事婚禮佈置工作，才希望自己的婚禮能夠特別一點，加上她和新郎都喜歡看電影，「（最後）我們一致通過用癡漢為題，去突顯我先生對我的迷戀。」而雙方家長和親朋好友都表示贊同。
照片在網上曝光後，多數網友都認為新郎新娘很敢玩且有創意，紛紛表示「真的好有勇氣」、「為什麼露屁股的是新郎」、「這邀請長輩心臟都要很大顆」、「現在市場上的攝影太公式化了」、「以後小孩要看結婚照時怎麼辦啦」、「難得老人家肯一起玩」。
-
新娘新郎發揮創意，將自己的婚紗照設計成日本AV風格。（圖擷取自臉書）
-
新人婚宴門口擺著2張AV風格的看板海報。（圖擷取自臉書）
-
新娘表示，她平時的工作是婚禮佈置，於是希望自己的婚禮能夠特別一點。（圖擷取自臉書）
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay