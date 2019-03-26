再禁！中國擴大制裁加拿大油菜籽 外界質疑根本是報復

2019-03-26 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國今（26）日擴大先前對加拿大油菜籽進口的制裁，將加拿大威特發（Viterra）也加入禁購名單，使中加二國的外交、貿易衝突更加複雜。

綜合外媒報導，中國去年從加拿大進口價達21億美元（台幣約640.7億）的油菜籽，為加拿大油菜籽總出口量的4成。然而中國已於本月中停止進口加拿大李察遜國際公司（Richardson）之油菜籽，稱海關檢驗出害蟲，李察遜公司否認這項說法，並說所有商品都符合檢驗標準。加國前駐中大使莫洛尼（David Mulroney）認為這與華為孟晚舟案有關聯。

今日中國海關總署於網站上公告，擴大禁購名單，不再購買加拿大威特發（Viterra）的油菜籽，理由是大連、南寧港分別檢驗出該公司產品中含有害蟲。並表示為防堵有害生物，將會對所有進口油菜籽加強檢驗。

外界質疑這是中國針對華為孟晚舟案向加拿大展開的報復，讓雙方在外交、貿易的衝突上變得更加複雜。然而加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）曾於上週五（22）表示，加拿大政府對說服中國恢復油彩籽進口，抱持著樂觀的態度。

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