2018二氧化碳排放量創新高 中國佔總量近3成

2019-03-26 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕國際能源署（IEA）今（26）日發布的報告顯示，2018年全球二氧化碳的排放量創下歷史新高，達到331億4300萬噸，中國佔了整體的近3成。

綜合外媒報導，IEA報告顯示，全球二氧化碳排放量連續2年創下歷史新高，2017年增加1.4％，2018年增幅擴大至1.7％，是自2013年以來，時隔5年的最高增長率。其中，發電領域占排放增量的約2/3，IEA分析，在二氧化碳增量亞洲發展中國家擴大使用煤炭火力發電是原因之一，2017年起增加的二氧化碳排放量中，有1/3源自於使用煤炭。

從國家和地區來看，中國佔排放量整體的近3成，達到94億8100萬噸，增加2.5％，美國因寒潮導致煤炭取暖需求增加，排放量增長3.1％，積極轉向可再生能源的歐洲則漸少了1.3％。

IEA指出，去年能源領域需求比2017年增長了2.3％，其中石油和煤炭增長1.3％和0.7％，導致二氧化碳排放量增加。分析認為，這是因經濟發展強勁以及夏季高溫帶來的冷氣空調使用需求增加，若全球持續暖化，空調需求恐將進一步增加，將使能源消費和二氧化碳排放量持續上升，全球變暖進入嚴重惡性循環。

另一方面，全球電力需求增加了4％，其中約一半由可再生能源供給。但IEA強調，「雖然可再生能源正在大幅增加，但全球二氧化碳排放量仍在增長。有必要加緊採取對策。」

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