史上第2大伊波拉疫情！超過千人感染、死亡率60％

2019-03-26 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕非洲剛果民主共和國的伊波拉傳染完全無法抑制，近9個月來已有1009人出現出血熱的症狀，死亡率高達為60％左右，目前為止已有629人死亡，是史上第二大伊波拉疫情。

據《ABC》報導，剛果衛生部長卡倫加（Oly Ilunga Kalenga）表示，伊波拉疫情成為人類和社會上的悲劇，並嚴重影響了公共衛生，不僅有數百個剛果家庭破碎，還有數百名小孩成為孤兒。

絕大多數的病例出現在北基伍省的卡特瓦鎮（Katwa）和貝尼鎮（Beni），伊圖里省也有些許案例，雖然其他地區和鄰近國家尚未傳出疫情，但世界衛生組織（WHO）認為，疾病擴散的風險仍然非常高。

WHO總幹事阿達諾姆（Tedros Adhanom）指出，本次伊波拉疫情已持續了太長時間，專家們應該與北基伍省的人民團結一致，不僅要盡快結束這次疫情，還要建立起解決其他健康威脅的衛生系統。

美國疾病控制與預防中心的數據顯示，史上最大規模的伊波拉感染，發生於2014年至2016年的西非地區，當時有2萬8652遭到感染，其中1萬1325人死亡。

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