自行幫兒子行「割禮」 5個月大男嬰慘死父母手下

2019-03-25 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕義大利近日一對父母在家中自行對僅有5個月大的兒子進行「割禮」，導致男嬰心臟停止，被送往醫院治療後仍不治。

根據馬來西亞《詩華日報》報導，22日下午，義大利一對來自西非迦納共和國（Republic of Ghana）的移民夫妻自行給5個月大的兒子進行割禮儀式，過程中導致男嬰心臟驟停。這對夫婦馬上報警請求協助，男嬰隨後被緊急用直升機送往義大利波隆納的一間醫院，經過搶救，最後仍宣告不治。這對父母目前被義大利警方以過失殺人的罪名移送法辦。

義大利國內有許多穆斯林移民，對他們來說，「割禮」是非常重要的儀式，有宗教和個人衛生清潔方面的意義。但義大利屬於天主教國家，「割禮」是不合法的，因此有許多移民私底下自己進行手術。

根據報導，這已不是義大利首次發生孩童在割禮儀式中喪命的悲劇，去年12月，羅馬一名2歲男童也是在行割禮時死亡。義大利每年約有5000人行割禮，其中有超過1/3是非法進行。

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