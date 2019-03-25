中國殺人！習近平訪法遭逾千藏族和維族抗議

2019-03-25 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平於當地時間24日晚間抵達法國進行國是訪問，當天有逾千人在巴黎人權廣場示威，要求中國尊重人權，聲援受中共迫害的藏族和維吾爾族。

據《法廣》（RFI）報導，習近平結束摩納哥訪問後，24日抵法國，於尼斯（Nice）會見法國總統馬克宏夫婦。這次示威是由6個西藏或維族人權組織發起，敦促馬克宏會晤習近平時談及西藏、新疆等地的人權問題。

巴黎警方估計，當天約1400人在人權廣場聚集，除揮舞著西藏流亡政府「雪山獅子旗」，一路上還用英文和藏語高喊「中國殺人」、「習近平是兇手」、「我們要自由」等口號，接著一直走到戰神廣場的和平牆。

法國西藏協會負責人丹巴（Tenpa）表示，習近平對西藏進行嚴厲鎮壓，藏人不能在家中擺放達賴喇嘛的照片，而10年間就有153人因自焚抗議身亡。有抗議者感嘆，今年的3月10日是西藏起義、達賴喇嘛流亡60週年，因為中國的侵略，讓他們失去自由，因此呼籲習近平盡快解決西藏問題，和達賴喇嘛展開對話。

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