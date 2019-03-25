中國毒汽車致癌事件擴大 媒體人發聲遭恐嚇

2019-03-25 11:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國國企「一汽大眾」生產的國產車，被舉報使用有毒材料，導致多人罹患白血病致死，事件持續擴大，逾3,000受害者已加入群組維權。有業內人士透露，所有中國汽車業者都使用有毒材料。受害者控訴中國官方隱瞞真相，而車商至今還聲稱車輛經檢測合格，更有媒體人士因轉發受害者文章而遭到不明人士恐嚇。

罹患白血病的山東受害人林女士24日告訴《自由亞洲電台》，3,000多名受害者已組成群組維權，訴說自身受傷害的情況，而有100多名車主和她聯繫，表示在買車後自己或親人罹患白血病或肺癌、淋巴癌等嚴重疾病，更有車主指買車後出現流產，或新生嬰兒畸形等情況。

為方便相關部門調查核實，這些車主公布自己的車牌號碼，希望能引起品質監管部門和車商的重視，但自本月10日公開舉報至今，車商只對媒體宣稱指車輛檢驗合格，沒與車主聯繫調查這宗毒車致癌事件。

媒體主編黃志杰在微博公號「呦呦鹿鳴」透露，他13日轉發了受害人林女士的文章，該文閱讀量達300萬，他因此受到恐嚇。對於《自由亞洲電台》的聯繫，黃志杰表示不方便接受外媒的採訪，而且他並不知道這些恐嚇者有何種背景。

一汽集團是中國前領導人江澤民的發跡地。江曾先後任一汽動力處副處長、副總動力師、動力分廠廠長兼任黨支部書記等職務。

黃志杰說：「這個問題不是什麼新問題，我已經接觸了幾百個甲醛問題的案例，所以，對整個空氣污染問題有一個認知基礎在這裡，同時，汽車異味存在，病例存在，特別是深圳消費協會對國產奧迪評測結果客觀存在，這都是事實。」

早在2013年，中國央視就曾曝光中國某些廠牌的車內，長期存在刺鼻難聞的異味，而異味來源之一，就是使用瀝青充當阻尼片，十多年過去，瀝青當阻尼片的現象在中國依然存在，人體長期吸入有毒氣體，可能造成不同程度的化學中毒，增加罹癌機率。

據汽車業內專家透露，在歐美發達國家，汽車阻尼片多為高分子、橡膠材質的，無毒無害，耐高溫。而中國沒有關於汽車零部件和輔助材料的相關國家標準，所有車企都使用有毒材料。

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