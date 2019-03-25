維族兒童文化斷根危機！ 教師爆：校園鐵絲網圈禁、強制漢化

2019-03-25 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國壓迫新疆維吾爾族穆斯林，設立思想、文化改造的「再教育營」，迫害問題相當嚴重，再成年維族被帶往「再教育」時，維族兒童也被關在鐵絲網中的「愛心學校」，禁說母語、不得接觸維族傳統文化。

《寒冬》雜誌報導，一名遠赴新疆的劉姓教師透露，當局為了讓維族兒童學習漢族化、說漢語、消滅為族傳統，每年以優渥薪資招聘1500名大學生投入新疆當漢語教師，不過一旦簽約就是3年，若違約還得付違約金5千人民幣（約2萬3千台幣元）。

當局強制要求這些維族兒童，無論小學生或是中學生都必須要集中學習，劉姓教師表示，這是以防學生私下接受其他教育，特別是父母都被抓走的兒童，長期都被圈禁在學校中。

劉姓教師說：「維族教師也不例外，就算漢語說得不好，一進公共場所還是強制得說；節日期間，維族師生也只能用漢語唱紅歌，絕不允許唱維族歌曲；維族老師一旦被發現用維語發微信，都會被警告『是不是想造反』。」

劉姓教師表示，學校圍牆上都安裝著鐵絲網，警察也會每天巡邏，學校不像學習的地方，反倒比較像監獄，而學生從小活在這種恐怖氣氛中，很容易導致精神，甚至心理扭曲。

由於這種教育制度，不少投入到新疆當漢語老師的人紛紛出走，回到本地，這種把政治任務擺在第一位，改變學生對國家的認識、態度，及對自己民族的認同感，對教師來說太壓抑、太窒息。

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