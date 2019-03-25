中共恐怖手段打壓基督徒 妙齡女曝精神肉體折磨崩潰內幕！

2019-03-25 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國打壓宗教事件頻傳，江蘇省泰州市一名少女陸純妍（化名），自稱是全能神教會的基督徒，她因信仰被捕、慘遭酷刑，獲釋後她向媒體透露，她的精神與肉體在過程中所受到的折磨，讓她一度快崩潰、產生輕生念頭，並感嘆中共掌權的國家，基督徒的信神之路「異常艱難」。

《寒冬》報導，前年11月22日，19歲的陸純妍因信神被抓。陸憶述，那天她和其他姊妹準備休息，樓下突傳來踹門聲，6名警察衝進屋內「洗劫」電腦、硬盤等，還將她們壓到賓館審訊，並告知「這裡是『610學習班』」，要求她們罰站、不准睡覺。

陸純妍透露，她因拒絕回答家庭住址、在教會所盡本份等提問，警察便恐嚇學習班是專為她們準備，可關幾個月到一年，「我們有的是時間！」並讓她罰站、一站就3天多，「壓根兒就沒坐下過」，不僅腳上出現瘀血，還流鼻血、漸漸產生幻覺。

陸純妍表示，自己不肯交出存有教會工作資訊的硬盤密碼，警察竟捏住兩邊太陽穴、狠賞耳光、抓髮上下左右拖拽；但她依然不說，結果又被對方掌摑好幾次，打到腦袋發昏、嘴角流血臉腫。

陸純妍指出，她的腳因久站粗腫，腳踝處的皮壞死變黑，警察還嗆再不說「你的腿就要廢掉了！」12月第二週，警察「如野獸一般將我四次強行拖到衛生間裡，把我的頭摁在水裡，反覆幾分鐘」，其中一次，警察「皮笑肉不笑」地嚇哭她，「把你頭摁到馬桶裡，把蓋子蓋上，使勁一按，用水沖，說不定頭還容易斷掉！」並將她踢到倒地，把頭往馬桶內按。

陸純妍提到，12月底時，警察持續關押她，並要她把手舉高、揚言敢放下就賞巴掌、「你信不信我找幾個人過來把你輪姦！」一邊折磨她，「一邊播放褻瀆神的錄音」，逼迫她背叛自身信仰；種種酷刑讓她精神快崩潰、試圖以髮夾割腕自殺但未遂。

陸純妍提及，在賓館待了1個月後，她被押到看守所，一進去就被勒令脫褲拍照。去年8月13日被依「涉嫌利用邪教組織破壞法律實施罪」，判處9月徒刑。然而獲釋後「中共對我仍是嚴加監視」；她的身體如今只要一受涼見風，兩側小腿就痛、牙齦腫脹、下頜骨痠疼難忍。

陸純妍直言，她的遭遇僅是「中共迫害基督徒」的一縮影，還有更多因信仰被關的人，仍在遭受酷刑對待。

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