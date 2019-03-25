2019年第三度！美軍艦昨穿越台灣海峽

2019-03-25 08:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國軍方指出，美方在週日派遣海軍及海岸防衛隊艦艇通過台灣海峽，美方表示，儘管中國反對，美國仍在增加船艦通過戰略水道的行動頻率。

根據《路透》報導，美國軍方發出聲明表示，海軍柯蒂斯韋伯號驅逐艦（USS Curtis Wilbur ）和海岸防衛隊的巴索夫號緝私艦（USCGC Bertholf）在週日穿越台灣海峽，這些船隻通過台灣海峽，體現了美國對「自由開放的印度太平洋」的承諾。

美國軍方強調：「美國將繼續在國際法允許的任何地方航行和運營。」而此次美國軍艦通過台灣海峽也是2018年以來第6度類似行動。先前美軍驅逐艦「史塔森號」（USS Stethem）和後勤彈藥補給艦「查維茲號」（USNS Cesar Chavez）在今年2月25日通過台灣海峽；驅逐艦「麥康貝爾號（USS McCampbell）」和油料補給艦「華特狄爾號（USNS Walter S. Diehl）」則在今年1月24日通過。

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