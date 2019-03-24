泰國大選出口民調估 反對黨為泰黨最多席次 但難組政府

2019-03-24 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕泰國今（24）日舉行2014年軍方政變後首場國會大選，根據當地機構公布的出口民調，忠於流亡前總理塔克辛的為泰黨（Pheu Thai Party）將成為眾議院最大黨，代表軍方的公民力量黨（Palang Pracharath Party）居次。

綜合外媒報導，泰國今日大選將選出500名眾議院議員，其中350席從各個選區中選出，另150席為不分區議員，依政黨得票比例分配席次，這次大選已在當地時間下午5時結束（台灣時間晚間6時）投票，預計晚間會有初步結果。

泰國《民族報》（The Nation）引述宣律實民調（Suan Dusit）指出，為泰黨可能獲得最多國會席次，有173席，代表軍方的公民力量黨居次，預計可能有96席。

泰國《曼谷郵報》也援引泰國超級民調（Super Poll）機構的出口民調指出，為泰黨可能贏得163席，公民力量黨以96席位居第2。

報導稱，如果出口民調準確，為泰黨仍沒有足夠的席次與「民主陣線」其他政黨組成聯合政府。

泰國2017年版的憲法中，已明定250席的參議院將由軍方指派，眾議院有500席，必須在參眾兩院獲得過半數席次（375+1）才可執政，軍方只要拿下126席就可繼續掌權。

另據泰國《Nation TV》公布的出口民調顯示，公民力量黨可能贏得135至140席，為泰黨居次，可能有120至135席。

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