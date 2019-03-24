印尼首條地鐵啟用！ 一肩挑起解決雅加達塞車惡夢重任

2019-03-24 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕印尼期待已久的第一條地鐵今（24）日在雅加達正式營運，冀望能緩解該國首都嚴重的塞車問題。

綜合媒體報導，印尼首條鐵路由雅加達市中心向南延伸16公里，南向路線包括7個高架車站和6個地下車站。在通車前，雅加達地鐵已在本月12日開放試乘，當地民眾大讚「令人驚豔」，表示會對雅加達民眾非常有幫助。

主持通車儀式的印尼總統佐科威（Joko Widodo）表示，「我們今日將開始一個新的文明階段」。他稱，已指示雅加達省長巴斯威丹（Anies Baswedan）今年開始進行下一階段、長達87公里東西向地鐵建設。北向8公里路線預計2024年完工。

印尼第一條地鐵由日本國際協力機構（JICA）提供貸款資助，雖然早在1980年代就開始計畫建設，但受到政治危機、資金和繁文縟節等阻礙，直到佐科威擔任雅加達省長時，2013年10月才正式動工。

雅加達地鐵主要由日本、印尼廠商承包，但台灣廠商也有參與，售票系統的機械部分由日印包商負責，軟體及後端則是與台灣廠商合作，台灣的孟韋工程參與了第一段潛盾隧道工程，世曦工程承包2個車站設計、部分隧道工程以及第三方獨立驗證服務。

JICA預測，如果沒有重大的交通投資，到了2020年，雅加達將被嚴重交通堵塞「淹沒」。JICA預計到明年，塞車將造成印尼經濟年損65億美元（約新台幣2000億元）。但新的運輸系統可能需要幾年才能緩解塞車問題，在工作日，約有140萬人通勤到雅加達市中心，印尼首條地鐵的目標是在今年年底前，每天運送約13萬人次。

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