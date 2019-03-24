少子化嚴重！2019全球出生率排名 台灣吊車尾

「世界人口綜述」（World Population Review）排出2019年版的各國出生率排名報告，200個國家中台灣敬陪末座，平均每個婦女僅生下1.218個孩子。（資料照）

2019-03-24 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕台灣社會高齡化與少子化嚴重，去年國發會指出台灣可能將在2022年出現人口負成長。「世界人口綜述」（World Population Review）排出2019年版的各國出生率排名報告，200個國家中台灣敬陪末座，平均每個婦女僅生下1.218個孩子。

報告指出，生育率最高的國家絕大多數都在非洲，一口氣包辦前9名，如全球生育率第1名的尼日（Niger），每名婦女平均生下7.153個孩子，第2名的索馬利亞為6.123，第3名剛果民主共和國為5.963。而東南亞島國東帝汶則擠進第10名，每名婦女的生育率為5.337。

若舉例幾個歐美國家，法國生育率為1.973，排名126；美國生育率為1.886，排名135，英國生育率為1.871，排名138；而德國生育率為1.47，為第181名。

至於台灣附近的其他亞洲國家，南韓生育率為1.893，排名134；日本生育率為1.478，排名179；新加坡生育率為1.26，排名197。

另外，值得特別分開看待的則是中國與印度，雖然兩個都是世界上人口最稠密的國家，但出生率也不如預期，原因可能是該國政策或文化影響。印度出生率為2.303，排名94；而中國出生率為1.635，排名164。

最後，全球出生率倒數第3名為葡萄牙，平均每個婦女生下1.241個孩子，倒數第2名為東歐國家摩爾多瓦，出生率1.23。而吊車尾就是台灣，平均每個婦女生下1.218個孩子，全球排名敬陪末座。

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