阿嬤多煮蛋花湯給弟弟！她氣到吞30顆藥：要你們後悔

2019-03-24 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕有這麼嚴重嗎？中國杭州一名14歲少女蘭蘭（化名），只因為阿嬤多煮了蛋花湯給弟弟喝，內心極度不平衡，一時想不開怒吞30多顆鎮靜藥，並在網路發文嗆「要你們後悔」，所幸網友發現趕緊報警，成功將蘭蘭救回。

據《都市快報》報導，19日晚間，蘭蘭吃完晚餐先回房間，弟弟吃晚餐時，因為挑食不斷吵鬧，阿嬤決定煮蛋花湯，希望弟弟能多吃一點補充營養，沒想到蘭蘭知道後心生不滿，認為阿嬤只煮蛋花湯給弟弟喝，很偏心，立刻衝出房間氣沖沖地說，「為什麼我沒有，弟弟就有」，之後更是自己一個人在房間裡生悶氣，蘭蘭越想越不甘願，想不開之下竟吞下30多顆鎮靜類的藥物，並上網發文揚言「我要讓你們後悔」、「大不了洗胃」，所幸網友看見報警，才及時救回蘭蘭一命。

蘭蘭的阿嬤說，蘭蘭還有兩個分別7歲、9歲的弟弟，3個孩子難免會一時顧不來，當天晚餐孩子們輪流吃飯，蘭蘭吃完先回房，沒想到只因為臨時幫弟弟煮了蛋花湯就發生這種事，並強調，沒有對誰偏心，他和孩子們的父母對孩子的愛都是一樣的，可能只是因為弟弟年紀較小，他們更加照顧弟弟，蘭蘭才會感到不平衡，之後會更加關心蘭蘭。

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