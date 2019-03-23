沒錢退不了休！ 英國就業人口創新高 主因50歲以上就業增加

2019-03-23 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕上周英國的就業人口突破自1971年以來的最高紀錄－3270萬人，50歲以上的就業人口增加，是就業人口創新高的關鍵。根據一項新研究，65歲以上仍在職場工作的女性是10年前的2倍。

根據英國《衛報》報導，一項研究指出，英國65歲以上仍在職場工作的女性是10年前的2倍，而且英國正在老齡化。1997年起，每6個英國人裡就有1人年齡在65歲或以上，2017年已經增加到每5人1個。等到2037年，預計每4人中就有1人是65歲以上人口。

報導指出，就業人口的增加主要出現在50歲至64歲之間，約有24萬5000人。另一項研究也證實，過去10年中，50歲以上的就業人口，占總就業就業人口的近80%。等到2024年，將有1/3的就業人口是50歲以上。其中65歲以上女性就業率是更所有年齡層中成長最快的。在過去10年間，從4.7%上升到7.9%，成長了67%。

一位替50歲以上的人媒合工作機會的公司創辦人斯圖特·路易斯（Stuart Lewis）表示：「接受調查的女性中，有45%超過退休年齡、卻仍在繼續工作的女性表示，這是因為他們根本無法退休」。

琳達‧羅伯茨（Linda Roberts）已經67歲，卻無法退休，她表示她的養老金每月要約600英鎊（約新台幣2萬4000元），因此她至少需要1000英鎊（約新台幣4萬元）來支付基本開銷。

羅伯茨在一間有學習障礙者的照護中心擔任護理員，然而，她患有嚴重的關節炎。她說：「我很傷心。在這個年齡，我仍然需要工作。當我太老或關節炎太嚴重時，我不知道那時我將如何生存。」

部分養老金領取者正面臨貧困的窘境，慈善機構表示，有1/6的領取者因為房屋租金飆升、沒有自有房屋和福利凍結等因素，正生活在貧窮中。

不過「決議基金會」的勞動力市場專家史蒂芬‧克拉克（Stephen Clarke）表示，大家也不應該忽視65歲以上女性就業的正面原因，65歲以上女性就業人口的增加，其實也與健康、工作環境改善等因素相關。而且現在65歲以上的人比以前更健康、更有能力、更熱衷於工作。此外，現在的勞動力市場也比以前更願意為那些難以留在工作場所的員工提供住宿。

69歲的蒂‧傅勞爾（Dee Flower）於去年申請退休，但一個月就後悔了。傅勞爾發現她並不想退休，她認為退休讓她失去了目標。最後傅勞爾決定重返職場，但不回到她以前的工作崗位。她說：「我覺得我需要嘗試一些完全不同的東西」。

傅勞爾參加了招聘會，8個月後，在一個自閉症慈善機構擔任顧問。她說：「我的經理和我的孩子同齡，但這對我來說完全不是問題。事實上，我覺得我現在比退休時更快樂。」

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