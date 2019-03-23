太空可見！ 熱帶氣旋伊代重創非洲 170萬人受災

2019-03-23 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕熱帶氣旋「伊代」（Idai）自上週四襲擊非洲東南部以來，災情慘重。特別是在當地兩條主要河流潰堤之後，造成的淹水區域廣大，其範圍甚至遠從太空就可看見。

根據《CNN》報導，進駐到當地的紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）說，現場的狀況「遠比你能想像的還糟」，水災為瘧疾和霍亂提供了絕佳的溫床。歐洲太空總署（ESA）提供的衛星照片則顯示，水災的影響範圍大到遠從太空就可清楚看見，一大片紅色區域是大約20萬人的家。

一位從莫三比克災區被救援至難民營的目擊者表示，「那裡什麼都沒了，它（水災）摧毀了一切」、「儘管救災人員持續進駐，但救援的速度還是不夠快，還有好多人被困在自己家裡」、「我們的村莊有300到400人就只是無力地躺在街上，無處可去」。

莫三比克總理表示，莫三比克國內確切的死亡人數已達293人，「而且我們相信這數字會繼續攀升」。聯合國則稱，在其他兩個災情慘重的國家中，辛巴威的死亡人數來到259人，馬拉威則有56人，共608人；另外，東南非三國整體的受影響人數共約170萬人。

由於救災人員尚未能挺進遙遠的受災區域，訊息傳遞速度緩慢，政府和較嚴重的災區仍然無法建立通訊連結。莫三比克總統說，「這種種的跡象都顯示，我們的死亡人數絕對可能超過1000人」。甚至有些專家還認為這個數字過於保守。

就算是獲救者，親人離散也讓人悲痛。一位紅十字會國際委員會（ICRC）代表說：「身處在像氣旋伊代這樣重大的災情中，卻不知道家人正在何處遭受苦痛，那種悲痛是難以言喻的」。ICRC正在持續派遣人員，協助沒有電話及網路可以使用的災民們尋找他們的親人。

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