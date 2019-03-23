因應與中國爆發衝突 美軍在太平洋演練奪島

2019-03-23 06:01

〔編譯成良／綜合報導〕美軍二戰期間在太平洋運用跳島戰術（island hopping）對抗日軍攻擊，70幾年後的今天，美軍在太平洋演練奪島並重溫這項戰術，以因應與中國可能發生的衝突。

據「商業內幕」（Business Insider）網站報導，美軍陸戰隊21日宣布，美軍第31陸戰隊遠征分隊（31st Marine Expeditionary Unit）上週協同空軍和陸軍的作戰和後勤單位，在日本沖繩縣西部外海的伊江島，聯合演練一系列模擬奪島行動。

這項演習是美軍陸戰隊為完善「遠征前進作戰基地」（expeditionary advanced base operation）概念所做的努力之一，而這個概念就是二戰時期跳島戰術的現代版。

演習中，陸戰隊奪取伊江島機場後，美軍迅速建立前方武裝和加油據點，供陸戰隊的F-35B戰機等其它軍力資產使用，而C-130J運輸機也運來火砲等武器。隨後，美軍用這些火砲執行長距離精準射擊，而F-35B戰機則以「制導炸彈」執行遠程攻擊行動。制導炸彈是指發射後能控制彈道並導向目標的航空炸彈。

陸戰隊在聲明中說：「這整個任務模擬取得前方據點的過程，以便供後方部隊經由快速重新部署，執行進一步軍事行動。」

北京在南海地區的領土主張愈發強硬，造島及島嶼軍事化行動，升高了美國的警惕。美國國防部在去年的《國防戰略報告》指出，中國正在南海島嶼上建立軍事設施，並試圖將其勢力延伸到第一島鏈之外。

美國參謀長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）上將上週告訴參議院軍事委員會，對美國而言，能投射力量以因應中國，至為重要，而陸戰隊的傳統任務之一就是奪取前方基地。

鄧福德說：「如果你把太平洋的島鏈看成我們可以投射力量的平台，那就是陸戰隊的歷史任務，這個任務在（應對）中國的局面中是非常相關的。」

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