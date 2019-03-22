賤招阻止空拍江蘇爆炸案 中國還曾色誘記者擋採訪

2019-03-22 15:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國江蘇省化工廠大爆炸，傷亡慘重。中國媒體自爆，事故發生後，當地政府竟出賤招，佈置反無人機干擾器，專門用來對付媒體空拍。而早在2007年，當地就曾發生過一宗傷亡慘重的爆炸事件，但宣傳部門「立即啟動了一套禁止記者採訪的應急預案，不惜用武力威脅、軟禁記者，重金收買、色誘等方式收買記者，阻撓採訪」，終於被「協調」掉了、「有效抑制了謠言傳播的空間」。

據澎拜新聞網報導，今天一篇江蘇響水縣委宣傳部寫於2007年年底的經驗彙報資料，再度在網上引發熱議。在題為〈沉著應對突發事件，全力做好輿論引導－－響水「11·27」事故新聞協調工作的主要做法〉的經驗總結資料中，總結了當地多個部門密切配合、「引導」 21家媒體69名記者採訪報導的經驗做法。

文章還詳細介紹了當局區別對待媒體的經驗，重要媒體重點對待，一般媒體一般對待，「如，對於某中央媒體的採訪，他們24小時陪同，先後4次成功勸阻了他們的私自採訪活動」 ，最終使他們放棄採訪計畫。

2007年11月27日，當地園區一化工企業曾發生爆炸，造成8人死亡、5人重傷。爆炸發生後，《中國青年報》記者李潤文和眾多媒體記者趕赴響水採訪。李在文章中寫道：「事故發生後，鹽城市立即啟動了禁止記者採訪的應急方案，不惜用武力威脅、軟禁記者，重金收買、色相利誘等方式收買記者，阻撓採訪。」

他詳細記錄自身遭遇，「11月29日採訪結束後晚上返回賓館，在正常洗浴後休息，幾名濃妝艷抹的女子進入房間，響水縣宣傳部副部長極力慫恿記者選一個，到其他房間去做按摩，被記者拒絕。」李還寫道，新華社記者劉兆權也有同樣遭遇，前後有幾批女子進入房間要為他按摩，最終沒有得逞。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/