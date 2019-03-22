開賭盤！梅根將臨盆 「這個名字」最多人下注

2019-03-22 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子的妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan）即將生產，民眾紛紛開起賭盤，下注皇室新成員的性別、出生日等，其中最夯的下注項目為姓名，成為近期英國最熱門的博彩活動。

綜合外媒報導，由於梅根產期將至，腹中孩子又是眾所矚目的新皇室成員，民眾對這位新成員的名字甚是關注，竟開起賭盤來，倘若新成員為女生，最多人下注戴安娜（Diana），若為男生，則由亞瑟（Arthur）獲得最多票數。

博彩公司「威廉希爾」（William Hill）發言人亞當斯（Rupert Adams）表示，最熱門的名字無庸置疑是「戴安娜」，投注者們認為這個名字有向哈利王子已故母親、王妃黛安娜（Diana）致敬之意，成為所有姓名中最熱門的下注選項，賠率為1賠11。

另有一個女生名字「愛麗絲」（Alice）也相當受歡迎，因該名為哈利爺爺菲利普親王（Philip）母親的名字，也有致敬的意味。至於性別賭盤的部分，截至本週為止，女生的賠率為1.73倍，男生則是1賠1。

報導指出，相較於威廉王子的妻子、劍橋公爵夫人凱特（Kate）當時臨盆所開的賭盤，這次哈利王子的小孩有更多人下賭注。

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