敢吃嗎？ 英國科學家創全球第一款「毒蜘蛛辣醬」

2019-03-21 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名科學家日前宣布，創造了世上第一款「毒蜘蛛辣醬」，該辣醬是在萃取蜘蛛毒液後調製而成，吃進去對人體無害，恰到好處的辣度加上特殊的多層次口感，讓食客能安全享受到「品嘗猛毒」的奇特進食體驗。

綜合外媒報導，英國藥物研究公司Venomtech創辦人兼科學家崔姆（Steve Trim）表示，在得知蜘蛛毒液對人體造成的刺激感和辣椒的原理相同的資訊後，他們使用「千里達老虎尾蜘蛛」的毒液，萃取其中對人體無害的成分，混合辣椒和其他香料，最終成功完成第一批使用300隻蜘蛛毒液製成的48罐辣醬，開賣後目前已銷售一空。

報導指出，食客回饋分成2類，對於特別愛辣的人而言，他們覺得辣醬沒有想像中嗆辣；對於不太吃辣的人而言，他們卻覺得口味非常辣。崔姆的團隊認為成果不錯，辣度剛好介於中間值。

據了解，由於辣醬詢問度很高，崔姆和他的團隊已開始研發新的沾醬，未來除了口味更溫和的「毒美乃滋」外，還打算推出蜘蛛辣醬乳酪麵包，盼能在年內上市。

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