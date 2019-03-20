櫻花金！ 東京奧運公布「櫻花」聖火 隱含災後重建心願

2019-03-20 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京奧運將在明年登場，傳遞奧運聖火的火炬在今（20）日公開，外型設計相當具有日本特色，火炬形狀是「櫻花」，顏色也是「櫻花金」，並隱含重建心願，使用了311地震災區臨時住宅的鋁窗廢料。

《共同社》報導，日本東奧組委會今日公布由設計師吉岡德仁設計的聖火火炬，全長71公分，重1.2公斤，從上往下看是櫻花形狀，能噴出25至30公分高的火焰，顏色為櫻花色和金色結合成的「櫻花金」。

火炬為鋁製，其中3成來自311大地震的岩手、宮城和福島3個受災縣共824戶臨時住宅的鋁製窗框廢料，共回收和再生約4噸後，採用被稱為「鋁擠壓成形」的無縫製造法，打造奧運和帕運火炬。

吉岡德仁表示，他在福島縣南相馬市看到當地小學生們畫的櫻花繪畫時得到了啟發，「災害現場的關懷和互助是日本之美，我想把它做成火炬」。

東奧聖火明年3月12日在希臘引燃後，將先在岩手、宮城和福島3縣展示，3月26日起從福島縣足球設施「J-Village」開始傳遞，將歷時121天。

報導指出，東奧聖火傳遞預計每天會有80至90人參加，每人1根火炬，東奧組委會將準備1萬多根火炬。

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