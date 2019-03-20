美軍購4艘「殺人鯨」無人潛艦 適航台灣海峽

2019-03-20 19:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍最近斥資4300萬美元（約新台幣13.2億），向波音公司購買4艘「殺人鯨」（Orca）超大型無人水下潛艦。軍事專家分析，美軍潛艦平均長約400英尺（約122米），排水量約為6000噸，這使得它們在台灣海峽等淺水擁擠的水域中運行時過於龐大，「殺人鯨」正可彌補這個劣勢。

消息人士說，美軍為了貫徹「以無人船艦來支持水面艦隊」的構想，正計劃建造更多新型無人駕駛潛艦，來取代那些因為核動力耗盡而退役的舊潛艦。

據《國家利益》雜誌分析，雖然美軍潛艦比大多數敵國艦隊的潛艦更為尖端，但數量上仍太少，無法針對中國入侵台灣做出快速反應。

近年來，美國海軍一直以每年兩艘的速度購買新的維吉尼亞級（Virginia-class）攻擊潛艦，希望能夠降低潛艇短缺的緊張程度。但是，由於老式的洛杉磯級（Los Angeles-class）潛艦大量退役，所以攻擊潛艦數量仍可能在2028年降至42艘的新低。

根據太平洋艦隊潛艦揮官哈尼（Cecil Haney）的說法，在2013年，美國海軍可以在短時間內向西太平洋部署的攻擊潛艦不超過8艘。「殺人鯨」的出現，也許能填補這個空缺。

此外，「殺人鯨」長51英尺（15.5公尺），寬高各為8.5英尺（約2.6公尺），比中國解放軍的元級潛艦更小、更靈活。

「殺人鯨」以重達50噸的柴電深海神器「回聲航海家」（Echo Voyager）為基礎發展而來，航程可達6500海浬，一次能單獨潛航好幾個月。未來，「殺人鯨」除了能在極短時間內清理大範圍水域的水雷，還能透過對潛在威脅的監測與跟蹤，蒐集敵方的情報。

另外，「殺人鯨」在後續的設計方面，也有可能攜帶武器，對水面艦艇或潛艦進行攻擊，還能夠使用遠程巡航導彈，對岸上目標發動攻擊。如果美國海軍能夠改進「殺人鯨」的指揮控制系統、人工智慧系統與感測器，那麼「殺人鯨」或許能成為一艘戰鬥力強大的潛水戰鬥艦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/