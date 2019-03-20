怒！ 小兒科醫師趁行醫性侵至少31童 最小才2週

2019-03-20 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州有1名資深的小兒科醫師被指控，在行醫的數十年，利用看診與身體檢查等理由，藉機性侵至少31名未成年者，受害者年齡大都介於8到12歲之間，還包括2週大的嬰兒，法院於18日宣判，他被處以79年有期徒刑。

在美國賓州約翰斯敦市（Johnstown）執業數十年，現年71歲的小兒科醫師巴透（Johnnie Barto），在2018年1月遭到多名年輕患者指控性侵而遭到逮捕，檢察官指出，巴透數十年來利用在診所與醫院看診的機會，對至少31名男童與女童下手，18日開庭時有19位受害者繳交「受害人影響陳述書」，指出因為巴透的行為造成他們一生的陰影，其中巴透的妻子表示，「他在結婚的52年裡都在騙我，他的一生充滿邪惡的謊言與隱瞞，這樣他才能毫不在乎地傷害孩子。」

巴透被逮捕後已在去年12月對部分指控認罪，並選擇認罪協商，他的律師表示，巴透希望藉由認罪，能對被害者與其家屬，還有巴透與他的家屬，能盡快療傷。

司法部長夏皮羅（Josh Shapiro）表示，巴透透過哄騙兒童來滿足自己的私欲罪行重大，因此判處他79年的監禁，這意味著他要在牢裡度過餘生。

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