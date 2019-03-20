連看13屆狂粉來不及見證東奧 日本92歲「奧運爺爺」辭世

2019-03-20 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕日本將在2020年二度主辦夏季奧運，相距上次在1964年舉辦的東京奧運已過56年；然而日本有位奧運超級粉絲，每逢奧運必定會前往參加，至今已參加13屆的「奧運爺爺」山田直稔，原先相當期待在2020年見證第二次東京奧運的他，在2019年3月9日因心臟衰竭辭世，享耆壽92歲。

綜合外媒報導，1926年出生的山田直稔是位商人，他經營一間成功的鋼索製造公司，之後更將自己的企業版圖拓展至飯店與房地產業；不過在經商之餘，他也相當喜愛運動賽事，他在1964年、38歲時首次入場觀看東京奧運的賽事，不過之後在1968年前往墨西哥參加墨西哥城奧運後，才正式被奧運「圈粉」，成為死忠的奧運粉絲。

山田直稔在1968年之後，每逢奧運賽事絕不缺席，在墨西哥城、慕尼黑、蒙特婁、莫斯科、洛杉磯、首爾、巴塞隆納、亞特蘭大、雪梨、雅典、北京、倫敦與里約熱內盧等地見證了日本國家隊的奮戰；而他現身時往往頭戴金色禮帽、穿著和服露出燦爛笑容，每每有奧運相關報導必定會出現他的身影，也被暱稱「奧運大叔」、「國際奧運啦啦隊長」。

從「奧運大叔」一路變成「奧運爺爺」的山田直稔，原先相當期待2020年的東京奧運，並興奮的說「我一定會活到2020年，這次的奧運賽事也是我觀賽生涯中的巔峰」；但遺憾的是，山田直稔最終仍在2019年3月9日因心臟衰竭辭世，他現身在賽事觀眾席的歡樂身影也成絕響。

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