《路透》揭密 印尼獅航189死黑盒子內容首度曝光...

2019-03-20 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕印尼獅航一架波音737 Max8客機，於去年10月從雅加達機場起飛後旋即墜海，機上189人無一生還。有3名知曉黑盒子內容的匿名人士，向《路透》提供了墜毀前駕駛艙裡的情形。

據《路透》報導，這是印尼獅航空難黑盒子內容首次被揭露，但只能透過3名消息人士的轉述，《路透》無法取得實際上的錄音紀錄。從這些內容上看來，當時機長與副機長很難理解為何737 Max8機頭一直朝下，為此還翻閱了快速參考手冊找尋答案，不過最後他們已經沒有時間了。

據了解，飛機起飛2分鐘後，副機長向空管員報告了「飛行控制問題」，並表示他們會保持在5000英尺（約1524公尺）的高度飛行。副機長並沒有向空管員說明這個問題是什麼，但黑盒子駕駛艙錄音顯示，駕駛員之間提到了空速問題。

消息人士透露，機長此時要求副駕駛檢查快速參考手冊，裡面包含了如何解決異常事件的清單。然而，在接下來的9分鐘內，737 Max8的飛航系統一直發出飛機處於失速狀態的警告，因此機鼻開始自動朝下。失速指的是飛機機翼上的氣流太弱而無法產生升力，若處於失速狀態，飛機可透過俯衝加速進行改正。

不過，機長此時覺得狀況不對勁，奮力拉著操縱桿想要爬升，但飛航電腦仍感應到失速狀態，因此配平系統（trim system）繼續將機鼻朝下。一般來說，配平系統可修正飛機的飛航狀態，以確保客機保持水平飛行。消息人士說，機長與副機長似乎不知道配平系統會導致機鼻朝下，他們只討論到空速和高度。

在這個階段的大部分時間裡，2名飛行員都顯得非常平靜，最後機長要求副機長接手控制飛機，由他自己來翻閱手冊看裡面是否有解決方案。

該架客機於雷達消失前的1分鐘，機長要求空管員淨空3000英尺（約914公尺）以下的空域，並讓他們繼續在5000英尺的高度飛行，空管員核准了這項要求。

然而，在機長試圖從手冊中找到解答時，副機長已無法控制飛機。飛行數據記錄器顯示，副駕駛操控桿在最後階段使用的力道比機長之前操控時更弱。

3名消息人士都透露，印度籍的機長在墜機前保持沉默，來自印尼的副機長則說了一句「真主至大（Allahu Akbar）」，這在穆斯林占多數的國家中是個普遍的阿拉伯用語，可以表達正反兩面的情緒，例如興奮、讚美、震驚或痛苦。

接著，飛機撞上海面，機上189人全數罹難。

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