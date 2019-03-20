中國報復加拿大 超級毒品成新籌碼

2019-03-20 12:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大應美國要求，逮捕涉嫌違反伊朗制裁令的華為副董孟晚舟後，自此與中國交惡。北京隨後逮捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）等人、迅速重審加拿大人謝倫伯格販毒案並改判死刑，還限制進口加拿大油菜籽。如今北京又有報復加拿大的新利器：「超級合成毒品」芬太尼（Fentanyl）。

來自中國的芬太尼相關毒品，透通過走私方式，近年來不斷流入加拿大，單單在卑詩省，近兩年奪走了上千條人命。在美國，芬太尼被北京有效地利用來應付貿易戰，如今也恐成為北京報復孟晚舟事件，以及迫使加拿大協助逮捕引渡中國海外逃犯的籌碼。

芬太尼是一種強效類鴉片止痛劑，功效比嗎啡強50至100倍，在美國僅被批准用於癌症等引起的嚴重疼痛。但因為它在止痛之餘，還能帶來滿足、放鬆的感覺，太過倚賴藥物就很可能會上癮，成為一種新興毒品。美國緝毒局認為，中國是美國、墨西哥、加拿大非法製造芬太尼的主要源頭。

據追蹤調查芬太尼問題的加拿大環球電視新聞報導，加拿大執法單位發現芬太尼主要在中國南方工廠生產，並透過集裝箱和郵件送往北美。

儘管在公開場合加拿大政府稱正與中國就芬太尼問題展開合作，加拿大總理杜魯道多在20國峰會期間也強調在過去幾個月裡中國正與加拿大執法部門合作，但消息人士透露，加拿大在私底下對中國無所作為越來越感覺沮喪。芬太尼甚至正演變為熱門的外交問題，因為加拿大以國家安全為由拒絕了中國往溫哥華總領館增派警察聯絡官的要求，北京原希望籍此抓捕更多藏匿在加拿大的腐敗分子和金融逃犯。

《法國廣播公司》20日報導，加拿大前駐華大使趙樸（Guy Saint-Jacques）相信，中國警方實際上對販賣芬太尼採取敷衍的態度，並不把它作為重要問題。另一位前駐華大使馬大維（Dvid Muironey）直指「芬太尼危機是對加拿大新的外交挑戰。中國拒絕採取負責任的行動，實際上是在殺害加拿大人。」

前渥太華警察局長、國會參議員弗恩懷特（Vern White）建議，如果中國不採取行動阻止芬太尼抵達北美，加拿大應採取懲罰性貿易行動”。

芬太尼危機在加拿大還牽連到華人有組織的犯罪洗錢活動，溫哥華高貴林港市長韋斯特（Brad West）主張對此進行公開調查，他認為，來自中國的有組織犯罪正在從這種毒品交易中賺取數百萬甚至數十億美元的利潤，然後他們在加拿大賭場和房地產買賣中洗錢，對社區帶來毀滅性的後果。

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