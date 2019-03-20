驚！非正常能量釋放 南韓史上第二強震是人為誘發...

2019-03-20 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕2017年11月15日，南韓浦項發生芮氏規模5.4強震，是朝鮮半島1978年起有記錄以來的第二強震，多棟建築物倒塌、傾斜或出現裂縫，造成91人受傷，專家調查後赫然發現，該起地震非自然地震，而是地熱發電廠向地底注水所誘發。

據《韓聯社》報導，南韓2017年11月15日發生規模5.4的浦項地震，造成91傷，該起地震也暴露南韓抗震性差的問題，2000棟建築、大量汽車受損，大學聯考也被迫推遲舉行，去年4月南韓、瑞士和英國的研究小組在《科學》刊文，質疑本次地震可能非自然地震，而是鄰近震央的地熱發電廠所誘發，南韓政府為此展開調查。

經過專家團隊長達1年的調查，今（20日）公布結果，確認浦項地強震非自然地震，而是因地熱發電廠的開採活動所誘發，調查發現，地熱發電廠曾向數千公尺深的的地底高壓注水，導致水滲入此前未知的斷層，造成斷層相對滑動，誘發主震。

報導指出，在這調查結果公布後，地熱發電廠和南韓政府恐面臨巨額賠償訴訟。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/