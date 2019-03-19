罕見重刑！ 挖狗左眼還潑酸 美退伍軍人被判近10年監禁

2019-03-19 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州聖地牙哥洋邊市（Oceanside）1名退伍軍人赫伯特（David C. Herbert），多次以極為慘忍的方式虐待鄰居愛犬，15日被法院判處罕見重刑，刑期為9年8個月，並罰款美金1萬元（約台幣30萬2700元）。

綜合外媒報導，赫伯特於去年被陪審團認定犯下虐待罪、入室盜竊案等11項罪行，他曾多次惡意攻擊鄰居莫拉萊斯（Maria Morales），不僅惡意刺破鄰居家輪胎、甚至趁鄰居一家出門旅行期間，非法入侵他們家，對鄰居家的兩隻哈士奇潑硫酸、餵大麻，其中一隻哈士奇還被赫伯特活生生挖出左眼。

受不了赫伯特的種種殘忍手段，莫拉萊斯一家決定搬走，但新搬來帕拉克塔（Michelle Plaketta）一家卻沒能逃脫赫伯特的毒手。剛入住不到兩天，帕拉克塔家裡的黃金獵犬「拉拉」便失蹤。

警方在赫伯特車內的棒球棍上發現「拉拉」的血跡，推測「拉拉」很可能已凶多吉少。對此赫伯特竟辯解，當時是「拉拉」主動跳上他的車，不小心被他車上的重物壓傷才出血，他一開車門「拉拉」便跑得不見蹤影。

另外，檢察官從赫伯特的網站瀏覽紀錄中發現他曾搜尋過「如何讓狗狗喝下防凍劑」。赫伯特承認他曾經購買液態「乙二醇」（ethylene glycol）並灑在他家四周。

法官阿莫爾（Carlos Armour）表示，他在法院工作了40多年，處理過許多謀殺案，但赫伯特殘忍的虐狗手段，「實在令人震驚」。他認為這是赫伯特精心設計的手段，以此讓鄰居痛不欲生。

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