習近平的接班人？中媒頌揚胡錦濤之子引揣測

2019-03-19 13:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕繼傳出中共前總書記胡錦濤的兒子、浙江省麗水市委書記胡海峰，將升任中共西安市委書記，晉升為副部級高幹後，中媒日前又流傳一篇對其高度頌揚的文章，並期望他「春暖長安（即西安）」，引發關注，也有分析認為習近平拉攏「團派」勢力，甚至可能欽定胡海峰為接班人。

這篇頌揚胡海峰的文章題為「『跨界書記』胡海峰」，其中文章介紹了胡海峰的從政經驗，指他「從高校（大學）、高科技企業到科研院所，到擔任嘉興市長、麗水市委書記，『跨界』是胡海峰的標籤。」

文章高度讚揚胡海峰的政績，比如2018年嘉興和麗水的地方生產毛額（GDP）總值保持11%以上成長，其中嘉興增速全浙江第一。

文章指胡海峰低調、幹練，更增強了人們對他「處事沉穩」、「實幹做派」的印象。

該文在百度可搜查到，出自搜孤，但今早已難以在搜孤找到相關文章。中國網媒「直面傳媒」也曾轉載這篇文章，但今早文章已被刪除。

事實上，47歲的胡海峰近來動作頻頻。他在這次出席全國人大會議期間，曾專程拜訪了兩位紅二代，包括中國工農紅軍挺進師政委劉英之子、中紀委原副書記劉錫榮，以及中國工農紅軍挺進師師長粟裕之子、原北京軍區副司令員粟戎生。

根據香港《南華早報》11日的報導，胡海峰將空降西安出任市委書記兼陝西省委常委，同時晉升副部級。如果此一升遷成真，將是很稀少的70後高官。

表面上看，習近平藉此拉攏共青團勢力，以回報當年十八大後胡錦濤「裸退」力挺習近平一次上位，全面接班，並協助弭平政變、兵變的「知遇之恩」。但更深層的原因，恐怕是習近平目前面臨內憂外患，「習家軍」處境孤立，有平衡黨內各派系的「避險」需要。

有海外政治評論者甚至研判，「沒有兒子成為習近平當皇帝的硬傷」，其弟習遠平的兒子年齡太小，「習近平必須找個可信任的兄長之子作其欽定接班人」。胡海峰連升兩級，陝西又是習近平老家，「從西安市委書記成為中南海要員只一步之遙」。

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