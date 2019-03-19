「別太天真！」 德國外長示警：歐洲應統一應對中國

2019-03-19 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國封殺中國通訊大廠華為不遺餘力，全球各國都在評估是否讓中國企業參與5G科技發展。德國外交部長馬斯（Heiko Maas）呼籲歐洲，應謹慎應對中國，尤其是在5G網路建設上「不能太天真」。

《法廣》報導，馬斯當地時間週一，在布魯塞爾歐盟外長會議中的歐盟對華戰略討論中表示，歐盟各國不應各自為政，而是要以統一姿態和中國交流，這樣才能在中國面前維護自己的利益和價值。

對於中國企業對歐洲基礎設施參與的渴望，馬斯警告「不要太天真」，強調「中國也在通過經濟政策尋求戰略利益」。報導指出，馬斯的警告除了針對歐洲各國小心處理華為參與5G建設一事外，也可能是在針對日前表示有意與中國合作一帶一路的義大利。

德國聯邦情報局（BND）專家對中國戰略展開全面評估後，向聯邦政府示警，在建設德國5G行動通訊網路方面，「華為不是一位值得信任的夥伴」。美國則向德國警告，若德國不禁用華為5G網路建設，將縮減與德情報及其他訊息分享。

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