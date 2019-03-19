應視台灣為正常國家 美前官員籲：舉行「川蔡會」！

2019-03-19 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部前官員包士可（Joseph Bosco）日前曾投書呼籲川普，讓蔡英文到美國國會發表演講，美國時間18日他再度投書表示，呼籲邀請蔡到美國國會，並呼籲讓川普與蔡英文進行會談。

包士可投書美國《國會山莊報》（The Hill），以「是時候進行川蔡會：兩位總統有很多話可以談」為題指出，美國部分聯邦參議員敦促眾院議長波洛西（ Nancy Pelosi ），邀請蔡英文到國會參眾兩院聯席會議發表演說，若安排蔡到國會演說，自然會訪問白宮。

包士可表示，川普過去與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩、日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅等人會面過，幾乎見過所有人，但沒見過蔡英文。他認為，現在是時候視民主台灣為正常國家的時候了，政府之間的溝通對東亞區域穩定相當重要。

他強調，現在是2位民主國家總統間，進行更實質性對話的時候了，並提到，美國政府近年來採取了一系列行動，兌現其對兩岸穩定的承諾，除了批准長期拖延的軍售案，並在1年內派出更多美國軍艦通過台海，另外，隨著經濟安全對國家安全日益重要，台北和華盛頓需要開展認真的貿易合作。

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