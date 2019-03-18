宗教包容？德國基督教幼兒園介紹伊斯蘭 卻遭遇污辱威脅

2019-03-18 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕德國杜塞道夫一所基督教會幼兒園計畫4月讓一名伊斯蘭教長介紹伊斯蘭宗教及文化給學童，不料，消息公開後卻引發外界強烈反彈，提出計畫的牧師收到大量仇恨郵件，事後園方向警方報案，而課程仍會如期進行。

據《德國之聲》報導，提倡教學計畫的牧師沃克（Hartmut Wölk）表示，起先幼兒園內的學童經常問他伊斯蘭教的問題，他卻一問三不知，因此決定聯絡贊助幼兒園的教會與當地穆斯林團體，盼能合作這項教學計畫，讓學童更了解伊斯蘭教，「相互理解必須從小開始。」屆時，伊斯蘭教長會向3至6歲的學童介紹穆斯林的重要節日。

報導指出，當沃克將這項計畫公開後，他卻開始收到多封仇恨郵件，內容包括批評、污辱及威脅等，不僅指責他是「叛道者」、「反基督」，還指控校方「在為德國的伊斯蘭法律鋪路」。對此，沃克感慨：「我們預期會遭受批評，可是到這個程度實在是始料未及。」

家庭事務部部長史坦（Joachim Stamp）表示，政府完全支持增進宗教開放性的計畫，對於園方受到侮辱「完全無法接受」，民眾應將宗教多元視為增益，而非威脅。

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