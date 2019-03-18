中國「反恐白皮書」自辯 維吾爾組織斥：鎮壓藉口

2019-03-18 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院今天（18日）發表《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》白皮書，內容指出，中國近5年以來已在新疆逮捕1.3萬名「恐怖份子」。對此，世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）表示，「中國故意扭曲真相，那只是鎮壓的藉口。」

綜合外媒報導，人權組織指出，中國當局在新疆設置再教育營，至今已關押逾100萬人，然而北京卻聲稱這是「職業培訓中心」，目的是為了遏止伊斯蘭好戰份子的威脅。

新疆反恐白皮書中提到，所謂的職業培訓中心，是為了保障憲法賦予人民學習、使用國家共通語言的權利，提供學員學習條件的教育單位。文中更強調，針對部分學員，他們會加強去極端化的教育培訓，藉此幫助學員擺脫恐怖主義和宗教極端思想的控制。

不過，世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）認為：「中國宣稱反恐，只是用來鎮壓維吾爾人的政治藉口，另外，去極端化的真正目的是為了消除信仰，徹底實現中國化。」

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