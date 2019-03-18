印尼龍目島地震山崩 大馬媒體高層罹難

2019-03-18 00:17

〔中央社〕印尼渡假勝地龍目島（Lombok）17日下午發生規模5.5地震，部分山區山崩而導致人命傷亡，其中馬來西亞最大中文報紙星洲日報副執行總編輯也不幸罹難。

「馬新社」報導，這場地震發生在17日下午2時7分，幾乎整個龍目島都感受到地震。截至下午4時左右，印尼當局接獲消息指在地震發生時，近40名遊客被困在塞那魯村（Senaru）的丟可樂（Tiu Kelep）瀑布區，並造成至少2人死亡，6人失蹤。

其中，首名罹難者證實是星洲日報副執行總編輯戴秀琴。她也是馬來西亞另一份報紙「中國報」總編輯張映坤的太太。戴秀琴此行帶著小兒子跟隨馬來西亞利民達華文小學的同學一起前往當地旅行，小兒子目前也受傷。此團共有28名團員，同團仍有6人失蹤。

報導引述印尼一名政府官員指出，為了能支持救援和疏散工作，北龍目島減災局和衛生辦公室當局派遣了幾名緊急醫療服務人員和四輛救護車前往災區搶救。

另外，印尼東部巴布亞省（Papua）17日出現暴洪，至少已奪走58條人命，並造成數十人受傷和超過4000人流離失所。

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