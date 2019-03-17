印尼龍目島5.4地震引發山崩 已知2死、有遊客受困

2019-03-17 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕印尼龍目島當地時間今（17）日下午發生規模5.4地震，引發山崩，導致遊訪Tiu Kelep瀑布的國內外遊客受困，其中有2人死亡。

綜合外媒報導，西努沙登加拉省（West Nusa Tenggara）災害管理機構負責人拉姆（Muhammad Rum）告訴當地媒體，今天有2場中型地震撼動龍目島，引發山崩，當時約有40名馬來西亞與印尼旅客在參觀龍目島北側的Tiu Kelep瀑布。

當地的搜救單位和衛生部門已派出4輛救護車到現場，醫護和搜救人員正安置受害者並提供協助。截至週日下午，已有19人獲救，2人死亡。拉姆未能證實死者與獲救者的國籍。

根據印尼氣象、氣候和地球物理局發出的聲明，這場地震發生在當地時間下午2時許、規模5.4，震央位在東龍目島地區，深度約20公里。

去年龍目島發生數起致命地震，造成近500人死亡，建築物和公共基礎建設嚴重損壞，估計損失約5億美元（約新台幣154億元）。

另外，印尼政府週日表示，該國最東部的巴布亞省，因暴雨引發山洪暴發和土石流，已造成至少58人死亡，數十人受傷，4000多人流離失所。

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