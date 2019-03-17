紐西蘭清真寺槍擊案 勇父持刷卡機成功逼退槍手

2019-03-17 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭基督城2座清真寺15日發生槍擊慘案，槍手塔倫（Brenton Tarrant）大開殺戒，以致至少50人遭射殺身亡。而第2間遭侵襲的清真寺中，有名男子的英勇行為避免了更多傷亡。

綜合外媒報導，15日當天，第1起槍擊案發生在努爾（Al Noor）清真寺，不久後，距離不到10公里的林伍德（Linwood）清真寺也發生濫殺案；當時48歲的阿齊茲（Abdul Aziz）和4名子女在林伍德清真寺祈禱，在下午接近2點時聽到外頭有聲響，林伍德看到有人穿著黑色軍裝，本來以為對方是警察，直到他目睹2人中彈倒下，才發現對方是殺手。

隨後槍聲大作、窗戶玻璃破裂，阿齊茲抓起信用卡刷卡機當武器，衝到寺外向槍手大吼大叫，並將刷卡機扔到槍手身上，試圖轉移對方的注意力，避免他進入寺內掃射。

阿齊茲說，當時他最小的2個兒子哭著要他趕快跑回清真寺；但此時槍手開槍了，阿齊茲趕緊跑到附近車輛後方躲藏，接著，他發現地上有把槍手棄置的霰彈槍，但裡面已經沒有子彈。阿齊茲趁槍手回去換彈匣的空檔，把槍當作矛，直直地砸到槍手的車窗上，擋風玻璃應聲碎裂；阿齊茲表示，此舉可能嚇到槍手，對方雖然口中大罵「我要殺死你們！」但之後就開車逃逸，被警方攔下逮捕。

據目前數據，努爾清真寺的死亡人數逾40人，而林伍德清真寺至少7人。林伍德清真寺的神職人員阿拉比（Latef Alabi）表示，如果不是阿齊茲奮勇對峙，清真寺內的死亡人數會更多；阿齊茲事後受訪謙虛表示，他相信任何人遇到了都會做出一樣的事。阿齊茲還說，面對槍手時，他並不感到恐懼，只是事件發生後到現在他無法入眠，因為只要閉上眼，彷彿又會看到身邊一具具的屍體。

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