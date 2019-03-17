秋後算賬？四川名校供「霉食」 3爆料家長反被控偽造照片

2019-03-17 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川成都七中實驗學校日前爆發食安事件，該校餐廳被爆長期提供腐敗、發霉的餐點，官方今（17）日上午舉辦記者會，除了對外宣稱食材幾乎全合格，還稱有3名家長涉上傳不實照片、散播假消息，目前已遭警方拘捕。

綜合媒體報導，成都名校七中實驗學校的餐廳13日被學生家長上網踢爆，學校廚房不但環境惡劣，還長期加工過期、變質的食材供學生食用，導致校內多名學生出現腹瀉、便血、口臭等症狀。

隨著事件發酵及大批學生家長抗議，成都相關政府部門組成「成都市聯合調查組」，並於17日的記者會宣布，抽驗結果顯示，僅粉條有霉斑不合格，其他17件樣品「未發現問題」，且比對廚房監視器畫面和網路照片，懷疑有人製作假照片上網炒作。

成都市公安局表示，調查發現，文姓和王姓家長12日晚間進入小學破壞原本的食材包裝，故意隨意拋灑、踐踏食材，如將薑黃粉灑在雞翅上、在毛肚上撒紅麴米等，再拍照上傳到網路，引起輿論譁然。另外，警方16日晚間又逮捕1名家長，警方稱該家長承認自己為引發社會關注，才蓄意發布假照片和假影片；3名家長都被以《尋釁滋事罪》遭警方拘留調查。

由於過去此類醜聞「結果大反轉」的走向似曾相識，中國網友質疑官方的調查結果；不過也有人把矛頭指向家長，批「唯恐天下不亂？」、「相信官方和警方！」。

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