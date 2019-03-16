美國青少年現今最夯聊天工具 竟是「Google文件」

2019-03-16 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕上課時偷偷傳紙條和同學聊天已經落伍了，美國一名15歲的希基勒（Skyler）指出，現今青少年最夯的聊天工具是「Google文件」。

據《The Atlantic》報導，通常高中以下的學生在上課時，會被老師嚴格規定不許用手機，然而，隨著課堂上使用筆記型電腦的頻率提升，許多老師開始利用Google文件進行協作練習後，一些止不住聊天欲望的學生便順勢利用Google文件中的多項功能來達成目的。

報導指出，在新增課堂共用文件後，學生們就可以在文件中各自設定不同字型或顏色來打字聊天，若想私聊則是開啟「註解」功能輸入對方帳號即可，如果老師經過，只要按一個按鈕就能不留痕跡清空內容；再來，Google文件還有「即時聊天」功能，同樣在關掉視窗後，紀錄也會全部清除，不少老師並不知道有這項功能。

在沒有手機、學校公用網路又封鎖Facebook、Instagram、Whatsapp等聊天工具封包的情況下，學生不只改用Google文件「聯繫彼此感情」，就連Office365、OneNote等軟體也能作為聊天工具使用。

對此，網友們表示「蠻逗的」、「笑死哪招」、「時代在走，科技要有」、「上課傳紙條才是樂趣好嗎，畢業後滿滿紙條都是回憶」、「這個10幾年就流行過了啊，不過工具不同」、「由此看來，該實際的時候，美國學生可是很實際的」。

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