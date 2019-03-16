美國年輕人憂鬱症增加 研究：與數位媒體脫不了關係

2019-03-16 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國一項研究顯示，美國年輕人在過去10年裡，憂鬱、患有嚴重心理疾病、甚至是出現輕生念頭的比例大幅上升。學者認為，這與數位時代的來臨、社群網站脫不了關係。

綜合外媒報導，刊登在《異常心理學雜誌》（Journal of Abnormal Psychology）的一份研究針對20萬名12到17歲的青少年、約40萬名成人進行長期研究。結果發現，2017年18到25歲的年輕人過去12個月裡發生重度憂鬱症狀的比例，比2009年的比例增加63個百分點。而且年輕人出現嚴重心理疾病、自殺想法、甚至是自殺相關行為的比例也有明顯增加。

不過研究卻沒有發現老人當中，憂鬱、患有嚴重心理疾病、出現輕生念頭的比例有上升趨勢，而且65歲以上老人患有心理疾病的比例還稍微下降。聖地牙哥州立大學（San Diego State University）心理學教授潔恩（Jean Twenge）認為，過去10年裡的文化趨勢，對於年輕世代的心理疾病、自殺相關行為有相當大的影響，這些趨勢與數位溝通、數位媒體相關。

研究指出，數位媒體普及對於青少年、年輕人的影響較大，對老人的影響比較小。因為老人社交圈在過去10年裡的改變並不及年輕人，而且他們也比較不會像年輕人一樣，沉迷數位媒體到影響睡眠。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/