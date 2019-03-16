10歲男童想開航空公司 澳航CEO邀他來開會

2019-03-16 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕每個人都有理想，唯有付諸行動才不會成為空想。澳洲一名10歲男孩艾力克斯（Alex Jacquot）他夢想成立一家航空公司，於是寫了一封信給澳洲航空（Qantas）的執行長喬伊斯（Alan Joyce），請教他如何經營自己的航空公司，不僅得到回覆，還被邀請一起開會交流意見。

澳洲一名10歲男孩艾力克斯想要成立一家航空公司，希望得到一些專業建議，他便寫了一封信給澳洲航空的執行長喬伊斯。艾力克斯在信件的一開頭就表示，「請認真看待這封信」，為了成立一家航空公司，他已經開始著手準備，比如要用哪種型號的飛機、航班號及餐飲等。艾力克斯是這家航空公司的CEO，航空公司名字叫做大洋洲快運（Oceania Express）會寫這封信的原因，是因為有三個問題想請教喬伊斯。

信件的內容，第一個問題，現在艾力克斯的學校正好放假，他想要為航空公司做點什麼事，卻又不知道自己該做什麼？由於喬伊斯是澳洲航空的CEO，所以特別想要請教他。第二個問題，如何創立一家航空公司，艾力克斯希望得到一些建議。如果可以收到喬伊斯的答覆，他會非常開心。第三個問題，艾力克斯希望像澳洲航空有一架A350「雪梨－倫敦」及「墨爾本－倫敦」的直飛航線，不過全程要25個小時，對於解決乘客睡眠問題這方面遇到了很多麻煩，不知道喬伊斯的看法為何？

不久後，艾力克斯竟然收到了喬伊斯的回信，喬伊斯寫道「謝謝你告訴我關於你的新航空公司，雖然通常不會放縱競爭對手徵求意見，但在這種情況下會例外。我也曾經是一個對飛行充滿好奇的小男孩，以及想像所有會成真的可能性。對於成立航空公司，我的第一條建議是把安全放在首位。」針對超長途班機，喬伊斯也提出了不同的建議，並邀請艾力克斯來一場CEO的會議。

據《每日郵報》報導，艾力克斯的母親娜塔莎（Natasha Jacquot）表示，她一開始並沒有期待收到這麼棒的回應，不僅很詳細的說明，還被邀請一起交流意見。娜塔莎也說艾力克斯非常認真在規劃創立航空公司，時常會朋友們在學校討論，記錄每項計畫。

澳洲航空也在推特（Twitter）上分享了艾力克斯與喬伊斯的通信內容，引起網友熱議「這是個大夢！如今，人們需要做大夢、設定目標，男孩對這封信一定會感受到強大的力量」、「喬伊斯在這個事件中的領導能力，讓我留下了深刻的印象，喬伊斯接觸這位男孩，相信有一天他會改變世界，因為當有人需要他的時候，他就會把它傳下去」。

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